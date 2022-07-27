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Выборы - 2022

Новости 12:16

В Москве задержали планировавшего идти на выборы муниципала Баранцева

фото ЗакС политика В Москве задержали планировавшего идти на выборы муниципала Баранцева

Московские полицейские задержали муниципального депутата района Замоскворечье Виктора Баранцева, сообщается в Telegram-канале "Avtozak LIVE".

Мундепа привезли в Таганское ОВД. На данный момент неизвестно, чем вызвано внимание правоохранителей к его персоне.

Баранцев собирался принять участие в осенних муниципальных выборах. Его выдвинула партия "Яблоко".

Отметим, что в Москве в последние дни силовики постоянно задерживают кандидатов и активистов, которые планируют идти на мунвыборы. Чаще всего на задержанных составляют протоколы о демонстрации "экстремистской" символики из-за упоминания в социальных сетях проекта "Умное голосование". В случае, если суд удовлетворяет их, гражданин автоматически на год лишается права участвовать в любом электоральном событии.


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