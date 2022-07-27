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Новости 16:17

Лисовец попытался личным примером побудить петербуржцев ревакцинироваться

фото ЗакС политика Лисовец попытался личным примером побудить петербуржцев ревакцинироваться

Глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец опубликовал на своей странице "ВКонтакте" фотографию, где он с обнаженным торсом получает от медработника инъекцию вакцины от коронавируса в процессе очередной ревакцинации.

"В преддверии ожидаемого подъема заболеваемости сейчас самое время сделать это каждому. Хотелось бы своим примером побудить наших горожан прийти на прививочные пункты и защитить себя от COVID-19", - гласит подпись под изображением.

По признанию Лисовца, до последнего времени он уже дважды проходил двухэтапную вакцинацию "Спутником V". На этот раз в качестве бустера он выбрал первый компонент этого препарата, в соответствии с недавними рекомендациями Минздрава. 

В начале недели на ревакцинацию петербуржцев позвал губернатор Александр Беглов, рассудив, что это следует успеть сделать до осени.


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