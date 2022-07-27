Лисовец попытался личным примером побудить петербуржцев ревакцинироваться

Глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец опубликовал на своей странице "ВКонтакте" фотографию, где он с обнаженным торсом получает от медработника инъекцию вакцины от коронавируса в процессе очередной ревакцинации.

"В преддверии ожидаемого подъема заболеваемости сейчас самое время сделать это каждому. Хотелось бы своим примером побудить наших горожан прийти на прививочные пункты и защитить себя от COVID-19", - гласит подпись под изображением.

По признанию Лисовца, до последнего времени он уже дважды проходил двухэтапную вакцинацию "Спутником V". На этот раз в качестве бустера он выбрал первый компонент этого препарата, в соответствии с недавними рекомендациями Минздрава.

В начале недели на ревакцинацию петербуржцев позвал губернатор Александр Беглов, рассудив, что это следует успеть сделать до осени.