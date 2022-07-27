В "Волковском" ждут начальника из Курортного района

Снова потрясения в МО "Волковское". В скандальном муниципалитете опять меняют главу местной администрации. На эту должность прочат Михаила Раимова, выходца из Курортного района и старого знакомого спикера ЗакСа Александра Бельского. Действующий руководитель администрации Дмитрий Галашев сопротивляется назначению.

Муниципал, историк, знакомый спикера

Вопрос о назначении нового главы администрации МО "Волковское" местный совет рассмотрит 28 июля. Основным фаворитом называют коренного жителя Курортного района, бывшего главу поселка Солнечное Михаила Раимова.

Раимову 42 года. За его плечами участие во Второй Чеченской кампании, учеба на истфаке СПбГУ и работа в уголовном розыске 56 отделения милиции Курортного района Петербурга. Он дослужился до заместителя начальника 81-го отделения полиции по оперативной работе, после чего, окончив Национальный открытый университет России по специальности "Государственное и муниципальное управление", в 2014 году ушел на муниципальную службу. Ее он нес в родном Курортном районе, который спустя годы, с приходом в Смольный Александра Беглова станет главной кузницей кадров для городской администрации.

Майор полиции сначала устроился руководить местной администрацией поселка Молодежное, а через год избрался в муниципальный совет еще одного поселка - Солнечное. Та кампания запомнилась сразу несколькими скандалами. Дату выборов назначали дважды, а за несколько недель до начала голосования случился пожар в помещении ИКМО.

Сильно обновившийся после выборов совет депутатов своим главой сделал Раимова. В этой должности он проработал до 2019 года.

В то же время поблизости городом Сестрорецк руководил Александр Бельский. Оба муниципала работали в Совете муниципальных образований, ездили в совместные командировки и вместе работали на территории.

Конкурсная комиссия

В состав комиссии, которой доверили проводить конкурс на должность главы администрации МО "Волковское" от Смольного вошли замглавы комитета территориального развития Елена Кудрявцева, советник главы Фрунзенского района Никита Морозов и близкий к Бельскому депутат ЗакСа Андрей Малков. В городской парламент Малков прошел от территории, граничащей с МО "Волковское". Муниципальный совет делегировал в комиссию депутатов Павла Дементьева и Михаила Карайланова, а также главу муниципалитета Михаила Куренева.

Представительство Куренева вызвало недовольство действующего и.о. главы местной администрации Дмитрия Галашева. Он усмотрел в этом конфликт интересов. Куренев проходит подозреваемым по уголовному делу о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ст. 292 УК РФ). Дело возбудили на основании заявления Галашева.

Действующий и.о. главы администрации тоже участвует в конкурсе на руководящую должность, хотя и считает его проведение незаконным. Конкурс объявили на заседании муниципального совета 6 июля. Вопрос рассматривался вторым. До него депутаты успели утвердить поправки в положение о проведение конкурса, исходя из протеста прокуратуры Фрунзенского района. Галашев считает, что нельзя было принимать решение о конкурсе до того, как поправки попали в муниципальную газету и вступили в силу.

Бурлящий муниципалитет

Муниципальные страсти в МО "Волковское" кипят практически с первого дня действующего созыва. Члены местного совета объединяются то против Куренева, то против Галашева. Здесь проводили вымышленное заседание и устраивали траур по живому депутату. Этим депутатом был ветеран совета Рамиль Яхин. Он руководил муниципалитетом с 2000 года. Эти два десятилетия муниципальная жизнь "Волковского" на фоне остального города ничем особенно не отличалась. Скучная стабильность закончилась в сентябре 2019 года. Совет сильно обновился, но Яхин смог переизбраться депутатом. Однако первое заседание, на котором совет выбирал главу, на этот раз прошло без него. Сам муниципал заявил, что его просто не пригласили.

Власть в "Волковском" получил отставной сотрудник МВД Михаил Куренев, которого связывают с депутатом Госдумы Михаилом Романовым. Галашев тоже шел в депутаты в романовской команде, но через полгода после избрания начал объединять коллег против действующего главы. Противники Куренева жаловались, что им не дают ознакомиться с проектом бюджета, а заседания совета якобы не проводятся месяцами.

В декабре 2021 года Галашеву удалось занять руководящий пост. Он стал и.о. главы администрации муниципалитета, сместив с этой должности Александра Тадтаева. От депутатского мандата он вскоре отказался. Бывшие сотрудники местной администрации, с которыми отношения у нового начальника не задались, а также несколько мундеп заявили, что Галашев не имел оснований занимать пост главы. В частности, они утверждали, что муниципал не соответствует квалификационным требованиям и что и.о.главы администрации не может стать человек, ни дня не проработавший до этого в администрации. ЗАКС.Ру подробно рассказывал о претензиях к Галашеву. Документы, на основании которых он стал руководителем МА его предшественник Тадтаев сейчас пытается оспорить во Фрунзенском суде. Очередное заседание назначено на 9 августа. Претензии своих бывших и действующих коллег и.о. главы называет безосновательными.

- По поводу того, что у меня не хватает квалификации - это полнейшая ложь. Я соответствую полностью всем квалификационным требованиям, - заявил ЗАКС.Ру Галашев. - Если совет принимает решение [о назначении и.о. главы администрации], то я вынужден ему подчиниться. Если у кого-то есть сомнение по поводу правомочности этого решения, то он в суд обращается.

Галашев уверяет, что из разговоров с отдельными депутатами - в первую очередь, бюджетниками - ему известно о звучавших просьбах поддержать Раимова как "уже утвержденного кандидата". Якобы подобные разговоры с мундепами вели представители администрации Фрунзенского района и сам Раимов.

- Мне никто не звонил. Разговоры подобные слышал, но они исходят от Галашева и только от него, - высказался по этому поводу депутат Яхин.

Еще один мундеп на условиях анонимности подтвердил, что слышал о предложениях своим коллегам со слов Галашева. Однако он рассказал, что полностью доверяет коллеге. Муниципал также обратил внимание, что на заседание совета 6 июля несколько депутатов-бюджетников приехали, несмотря на отпуска, а за ходом обсуждения вопросов следили сразу три сотрудника администрации Фрунзенского района. Это подтверждается протоколом заседания, который есть в распоряжении ЗАКС.Ру. Пообщаться с самими мундепами, работающими в бюджетной сфере, ЗАКС.Ру не удалось.

На звонки не ответил и Куренев. Раимов извинился и признался, что пока не готов отвечать на любые вопросы о своем участии в муниципальном конкурсе. Он пообещал дать комментарий через несколько дней.

Конкурсная комиссия в МО "Волковское" соберется 28 июля. Сразу после нее соберется муниципальный совет.

Сергей Еремеев