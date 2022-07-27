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Новости 20:12

В Москве дали 15 суток советнику главы муниципалитета, которым руководил Яшин*

фото ЗакС политика В Москве дали 15 суток советнику главы муниципалитета, которым руководил Яшин*

Суд в Москве назначил 15 суток административного ареста советнику главы Красносельского муниципального округа Кириллу Суворову, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"** со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова. Его преследуют из-за поста в социальной сети, в котором усмотрели нарушение по ч. 1 ст. 13.48 КоАП. Отмечается, что еще до задержания пост был удален с его страницы.

Нынешним летом Суворова уже штрафовали и отправляли в спецприемник по таким статьям, как возбуждение вражды или ненависти (ст. 20.3.1 КоАП), демонстрация нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) и дискредитация армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП)

Отметим, в нынешнем году сразу три депутата Красносельского округа попали под уголовное преследование. Депутат Алексей Горинов получил семь лет колонии, его коллега Илья Яшин* находится в СИЗО, а эмигрировавшая глава округа Елена Котеночкина арестована заочно. Во всех трех случаях народным избранникам инкриминировали статью о распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК).

*Минюст внес Илью Яшина в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента

**Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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