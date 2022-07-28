В "Новой газете" заявили, что иск о ликвидации касается только сайта издания

Иск Роскомнадзора об отзыве регистрации "Новой газеты" касается исключительно сайта издания, пишет 28 июля ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главного редактора СМИ Надежду Прусенкову. В комментарии агентству та добавила, что подготовка к суду уже началась.

"Иск Роскомнадзора касается электронного издания "Новой газеты". Именно не печатного, а сайта. Будем готовить линию защиты, аргументы в свою защиту. Неистово готовимся к суду", — цитирует ТАСС заявление Прусенковой.

В четверг стало известно о подаче Роскомнадзором иска в Басманный суд Москвы с требованием лишить "Новую газету" лицензии. Материалы дела были зарегистрированы двумя днями раньше, 26 июля.

В конце марта "Новая газета" объявила, что приостанавливает выпуск вплоть до прекращения спецоперации на Украине. В начале июля суд назначил изданию штраф в размере 300 тысяч рублей за публикацию на сайте пацифистского видеовыступления своего главреда Дмитрия Муратова.