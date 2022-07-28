После освобождения Коваль намерен равняться на Ганди, Манделу и Пашиняна

Бывший депутат "Единой России" в Заксобрании Петербурга Роман Коваль 28 июля выступил в Выборгском районном суде с последним словом. Он проходит по делу о получении взяток в крупном в особо крупном размерах (части 5 и часть 6 статьи 290).

Экс-парламентарий заявил, что за два года в СИЗО он "воочию убедился в жестокости, бездушности, несправедливости и безразличия к живым людям сложившейся в России правоприменительной практики". Он отметил, что видел, как готовые оговорить других получали символические наказания, а явные преступники оставались безнаказанными.

- Я считаю своим долгом перед Богом и людьми добиться своего оправдания, продолжить общественно-политическую деятельность и направить ее на защиту конституционных прав и свобод в России. Примеры - Ганди, Мандела, Пашинян. Мы сделаны из железа, - сказал Коваль.

Он отметил, что расценил уголовное преследование как испытание, посланное Богом для испытания веры.

Кроме того, политик перечислил основные доводы обвинения и отослал суд к своим прежним показаниям, которые, по его мнению, опровергают эти аргументы.

Напомним, Коваля обвиняют в получении от предпринимателей взяток на сумму более 16 млн, в том числе автомобилем Audi. Обвинение считает, что бывший депутат брал деньги у бизнесменов якобы за свое посредничество в выделении депутатских поправок к бюджету. Поправками средства казны направлялись на закупку медоборудования, которое, в свою очередь, приобреталась у фирм знакомых предпринимателей Коваля, говорится в материалах дела.

Для бывшего депутата запросили 14 лет колонии строгого режима и штраф в 88 млн рублей. Оглашение приговора состоится 11 августа.

Сергей Еремеев, фото - Константин Леньков