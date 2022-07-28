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Выборы - 2022

Муниципал 20:57

Главу местной администрации выбрали в МО "Волковское"

фото ЗакС политика Главу местной администрации выбрали в МО "Волковское"

Новым руководителем муниципальной администрации МО "Волковское" стал экс-глава поселка Солнечное Михаил Раимов. Местный совет одобрил его кандидатуру на заседании 28 июля, сообщил ЗАКС.Ру теперь уже бывший и. о. главы администрации Дмитрий Галашев, также претендовавший на эту должность.

По словам Галашева, за Раимова проголосовали 12 членов совета, а его кандидатуру поддержали пять мундепов.

Он также заявил, что намерен обжаловать решение совета в суде. ЗАКС.Ру ранее рассказывал о претензиях Галашева к объявлению выборов главы местной администрации, а также о претензиях к назначению на руководящую должность самого Галашева.

Напомним, с 2019 года в МО "Волковское" несколько раз менялись временные главы администрации. Галашев занял эту должность в конце 2020-го, будучи депутатом, но впоследствии отказался от мандата. Муниципалитет имеет скандальную репутацию. Местные депутаты длительное время не могли приступить к работе над бюджетом и даже просто провести заседание. Два мундепа, в том числе глава "Волковского" Михаил Куренев, стали фигурантами уголовных дел.


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МО Волковское
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Галашев Дмитрий Юрьевич
Куренев Михаил Юрьевич
Упоминаемые персоны
Галашев Дмитрий Юрьевич
Куренев Михаил Юрьевич 
Раимов Михаил Михайлович

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