Еще одного самовыдвиженца сняли с довыборов из-за проблем с оплатой подписных листов

Территориториальная избирательная комиссия № 24, отвечающая за довыборы в МО "Невская застава", 1 августа отказала в регистрации самовыдвиженцу Даниилу Воронину. Поводом для этого стала проблема с оплатой изготовления подписных листов.

В решении ТИК говорится, что Воронин не предоставил комиссии документ, подтверждающий оплату подписных листов в безналичной форме. Молодой человек заключил с типографией договор с отложенным платежом - он мог оплатить работы в течение десяти дней. В разговоре с ЗАКС.Ру Воронин объяснил, что решил сделать так из-за сжатых сроков назначения дополнительных муниципальных выборов в Петербурге. Он отмечает, что электоральные законы не регулируют гражданско-правовые отношения между кандидатом и типографией.

Воронин намерен добиваться отмены решения через Горизбирком и в судах.

Напомним, с похожей формулировкой отказали представителю движения "Общество.Будущее" Савве Федосееву. Он заключил с типографией договор купли-продажи, что комиссия сочла причиной для снятия с выборов.

Единый день голосования пройдет в Петербурге 11 сентября. Планируется избрать 38 депутатов в 17 муниципалитетах. По состоянию на утро 2 августа территориальные избиркомы зарегистрировали 204 человека. Отказы получили 35 человек.

Константин Леньков, фото: Telegram-канал Даниила Воронина