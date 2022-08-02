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Выборы - 2022

Новости 18:08

Горсуд отказал Тихоновой в отмене итогов прошлогодних выборов в Госдуму

фото ЗакС политика Горсуд отказал Тихоновой в отмене итогов прошлогодних выборов в Госдуму

В Городском суде Петербурга 2 августа отказались удовлетворять апелляцию экс-кандидатки в депутаты Государственной думы Надежды Тихоновой, которая шла на выборы от "Справедливой России - За правду" по 212-му округу. Она пыталась оспорить решение районного суда, который отказался отменять итоги голосования на 14-ти участковых избирательных комиссиях, где по ее мнению, могли быть допущены фальсификации.

Суд не согласился с доводами о том, что на нескольких участках неизвестные люди могли повлиять на итоги голосования в ночное время. Также судью не смутили слова представителя Тихоновой о проблемах с видеотрансляцией на участках. 

Напомним, Красносельский районный суд в марте 2021 года отказал Тихоновой в отмене итогов голосования на спорных, по ее мнению, участках. По итогам голосования, представителем округа в Госдуме стал Тетердинко, набравший 40406 голосов. По данным ГАС "Выборы", за его конкурентку Тихонову проголосовали 39197 человек. 

Константин Леньков


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Упоминаемые персоны
Тихонова Надежда Геннадьевна 

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