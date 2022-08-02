Николаевская больница в Петергофе вновь развернет коронавирусные койки

Рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге побудил чиновников вновь открыть часть коечного фонда в Николаевской больнице для больных с признаками COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петродворцового района. Инфекционные койки развернут в пятницу 5 августа. Пациентов, которых лечат в отделении гемодиализа, переведут в другие медицинские учреждения.

"Никто не останется без медицинской помощи, маршрутизация каждого будет проработана индивидуально", - говорится в сообщении.

Руководство стационара обратило внимание петербуржцев на вынужденный характер принимаемых мер. Обслуживать Николаевская больница будет только тех граждан с коронавирусом и пневмонией, кто проживает в южных районах города.

Ранее сообщалось об открытии в городе 170 дополнительных коронавирусных коек: их выделили в корпусе-трансформере Госпиталя для ветеранов войн и в городской больнице №20.