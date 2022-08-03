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Новости 12:19

ФАС согласовала удешевление нового препарата от коронавируса

фото ЗакС политика ФАС согласовала удешевление нового препарата от коронавируса

В России согласовали цены на дженерик, содержащий активный ингредиент "Молнупиравир", который помогает в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Федеральной антимонопольной службы.

Курс из 40 капсул по 200 мг теперь доступен за 4 453 рубля, что на треть дешевле "аналогичных воспроизведенных" лекарств отечественного производства.

"Это повысит ценовую и ассортиментную доступность лекарственного препарата для граждан России", - считают в ФАС.

Отметим, что за последние сутки официальная заболеваемость коронавирусом по стране выросла в полтора раза. В петербургских медучреждениях вернули масочный режим и постепенно наращивают коронавирусный коечный фонд.


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