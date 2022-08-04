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Новости 21:06

Суд в Москве назначил экс-полицейскому условный срок за сломанную ногу гражданина

фото ЗакС политика Суд в Москве назначил экс-полицейскому условный срок за сломанную ногу гражданина

Таганский районный суд Москвы признал виновным 23-летнего Артема Карташова в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ), рассказал 4 августа в своем Telegram-канале правозащитный проект "Аксиома". Подсудимому назначили два года лишения свободы условно и обязали выплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшему от его действий.

Само происшествие случилось в марте 2022 года на станции метро "Таганская" в Москве, где по платформе шел 33-летний Сергей Куроедов. Внезапно его толкнул прохожий, потребовавший от Куроедова смотреть под ноги. В завязавшейся перепалке незнакомец стал угрожать "освидетельствовать" оппонента, а затем перешел от слов к действиям и бросил его через бедро, после чего трижды ударил по голове. Позже медики зафиксировали у пострадавшего гематомы и закрытый перелом ноги.

После стычки незнакомец сел в поезд и уехал, его нашли по камерам наблюдения. Агрессором оказался 22-летний на тот момент сотрудник ППС Артем Карташов. По результатам служебной проверки он был уволен со службы, при этом в суде вину он признал лишь частично.

В конце июня Мещанский суд Москвы арестовал на семь суток музыканта Станислава Фролова, который получил перелом кисти руки при задержании полицейскими во время уличного выступления. Само выступление при этом проходило в рамках государственного проекта "Уличный артист".


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