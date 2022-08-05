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РБК: Из-за отсутствия конкуренции оператор карт "Мир" перестал платить банкам за продвижение

фото ЗакС политика РБК: Из-за отсутствия конкуренции оператор карт "Мир" перестал платить банкам за продвижение

Уход из России платежных систем Visa и Mastercard в начале марта повлиял на экономическую политику Национальной системы платежных карт (НСПК), обслуживающей карты "Мир". Как пишет РБК со ссылкой на четыре источника, ввиду прекратившейся конкуренции на внутреннем рынке оператор перестал платить банкам за продвижение карты.

Как рассказали изданию информированные собеседники, представители НСПК открыто признаются в отсутствии стимулов для популяризации новых видов карт "Мир". Это же, по мнению некоторых специалистов, опрошенных журналистами, касается и PR-активности в целом.

"Средства могли быть направлены на рекламу, спонсирование акций в рамках программ лояльности (начисление дополнительного кешбэка или предоставление скидок), розыгрыш билетов для держателей карт на события, где "Мир" является спонсором и т. д", - пояснил один из собеседников.

В свою очередь, представители оператора карты не согласны с таким видением своей деятельности. В компании утверждают, что, наоборот, за последние месяцы активно развивают "те возможности, которые предоставляют российские платежные инструменты жителям страны".

Отметим, что с начала военной спецоперации на Украине карту "Мир" продвигают, расширяя ее опции, за рубежом: например, в Турции, Египте и на Кубе.


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