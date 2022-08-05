МВД вернулось к расследованию дела о взрыве дымовой шашки у МО "Смольнинское"

Петербургская полиция возобновила расследование уголовного дела о хулиганстве с угрозой применения насилия к гражданам (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ), возбужденного после взрыва дымовой шашки у здания МО "Смольнинское", рассказал 5 августа муниципальный депутат Никита Юферев в соцсетях. В подтверждение он прикрепил к посту скрин ответа, полученного из ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полученном Юферевым ответе сообщается, что Главное следственное управление МВД по Петербургу провело проверку после его обращения по факту ненадлежащего расследования уголовного дела. "В ходе проверки ненадлежащее расследование по уголовному делу объективно подтвердилось", — говорится в документе.

В результате распоряжение о приостановке предварительного расследования отменено, одновременно даны указания о ведении дополнительных действий для установления всех обстоятельств подрыва у здания муниципалитета. Расследование по уголовному делу продолжается, против полицейских, допустивших нарушения уголовно-процессуального кодекса при расследовании, заведена служебная проверка. Ход расследования находится на контроле ГСУ МВД, уведомили Юферева в ведомстве.

Взрыв у здания муниципального совета МО "Смольнинское" раздался вечером 4 августа 2021 года, когда здесь собрались муниципальные депутаты. Позже полиция представила видеозапись, на которой двое мужчин закладывают дымовую шашку под крыльцо. При этом в СМИ появились сведения о беседе оперативников Центра "Э" с одним из сотрудников администрации муниципалитета. В октябре стало известно, что инцидент квалифицировали как "нарушение общественного порядка". В феврале 2022 года МВД признало волокиту при рассмотрении дела.