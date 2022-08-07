La Repubblica: Чубайса выписали из итальянской больницы

Бывший спецпредставитель президента Анатолий Чубайс стал чувствовать его лучше, в связи с чем накануне его выписали из больницы в Италии, сообщает местная газета La Repubblica. Оттуда он, продолжая испытывать боли в ногах, направился в немецкий Франкфурт на реабилитацию.

Занимавшиеся Чубайсом врачи уверены, что в его случае имело место неврологическое заболевание, а не отравление. При этом результаты токсикологической экспертизы, назначенной бывшему российскому чиновнику, пока не готовы.

Напомним, что первой о госпитализации Чубайса с синдромом Гийена-Барре сообщила на прошлой неделе журналистка Ксения Собчак. В Кремле новость назвали печальной, пожелав пациенту скорейшего выздоровления.