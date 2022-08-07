ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 10:15

La Repubblica: Чубайса выписали из итальянской больницы

фото ЗакС политика La Repubblica: Чубайса выписали из итальянской больницы

Бывший спецпредставитель президента Анатолий Чубайс стал чувствовать его лучше, в связи с чем накануне его выписали из больницы в Италии, сообщает местная газета La Repubblica. Оттуда он, продолжая испытывать боли в ногах, направился в немецкий Франкфурт на реабилитацию.

Занимавшиеся Чубайсом врачи уверены, что в его случае имело место неврологическое заболевание, а не отравление. При этом результаты токсикологической экспертизы, назначенной бывшему российскому чиновнику, пока не готовы.

Напомним, что первой о госпитализации Чубайса с синдромом Гийена-Барре сообщила на прошлой неделе журналистка Ксения Собчак. В Кремле новость назвали печальной, пожелав пациенту скорейшего выздоровления.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости7 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама