Прокуратура в России заблокировала 138 тысяч сайтов с начала спецоперации

С начала военной спецоперации России на Украине по требованию Генпрокуратуры было заблокировано не менее 138 тысяч сайтов, распространявших недостоверную информацию, заявил в разговоре с "Коммерсантом" глава ведомства Игорь Краснов.

"Заявлено и удовлетворено более 340 требований прокуроров о блокировании недостоверной общественно значимой информации о специальной военной операции, удалено или заблокировано порядка 138 тысяч интернет-ресурсов", — отчитался генпрокурор.

Напомним, не так давно отечественный интернет-регулятор по требованию Генпрокуратуры заблокировал очередное "зеркало" петербургского издания "Бумага", сайт издания "Новая вкладка" и сайт одного из новых изданий "Новой газеты".