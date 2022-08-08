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Выборы - 2022

Муниципал 14:11

У экс-депутата ЗакСа Щербаковой осталось лишь трое конкурентов в МО "Большая Охта"

фото ЗакС политика У экс-депутата ЗакСа Щербаковой осталось лишь трое конкурентов в МО "Большая Охта"

За вакантный мандат в МО "Большая Охта" в сентябре будут бороться только партийные кандидаты. Единственная самовыдвиженка Олеся Божичко сняла свою кандидатуру, сообщила ЗАКС.Ру председатель территориальной комиссии №44 Светлана Нефедова. 

Глава ТИК рассказала, что сотрудница ГБУ "Подростково-молодежный центр "Охта" Божичко направила личное заявление, в котором попросила снять ее кандидатуру с муниципальных довыборов. Ее обращение рассмотрели на заседании комиссии 8 августа. На сообщение корреспондента ЗАКС.Ру о причинах такого решения Божичко не ответила.  

В сентябре на довыборах в совет Большой Охты примут участие четыре человека. Это экс-депутат Заксобрания Мария Щербакова, которая идет на выборы от "Единой России", а также Сергей Ганичев из "Справедливой России - За правду", коммунист Андрей Тягнеряднев и Любовь Прокопенко от ЛДПР. 

После оглашения итогов праймериз "Единой России" в СМИ начали обсуждать дальнейшую карьеру Щербаковой в Совете Федерации. Сама кандидатка на вопрос о мотивации принять участие в муниципальных выборах ответила уклончиво


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МО Большая Охта
Упоминаемые персоны
Щербакова Мария Дмитриевна 

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