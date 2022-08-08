Беглов объяснил кадровые перестановки в Совете по культурному наследию

Губернатор Петербурга Александр Беглов ответил на запрос депутата ЗакСа Бориса Вишневского, интересовавшегося изменениями в составе Совета по культурному наследию, которые были утверждены в конце июня. Как отмечал "яблочник" в своем письме, от деятельности Совета были отстранены известные градозащитники с хорошей репутацией Александр Марголис, Юлия Минутина-Лобанова, Александр Кононов и Алексей Ковалев.

Губернатор главным движущим мотивом обновления Совета назвал "повышение эффективности и включение признанных специалистов в области охраны культурного наследия", а самим перестановкам дал определение "актуализация".

"Конечно, цель всего этого погрома (как и погрома ВООПИиК) - снять барьеры на пути изменения принципа охраны исторических зданий, которые готовит КГИОП. Охранять не все, построенное до 1917 года, а только по списку", - прокомментировал ответ Беглова Вишневский в своем Telegram-канале.

Отметим, что самого Вишневского нынешним летом исключили из регионального отделения ВООПИиК. Петербургские градозащитники полагают, что Смольный последовательно выдавливает их из общественных организаций, заменяя более лояльными функционерами. Ранее свое поражение в борьбе за сохранение исторического облика Петербурга признал режиссер Алекандр Сокуров. Подробнее о конфликте читайте в материале ЗАКС.Ру.