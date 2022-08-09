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Выборы - 2022

Муниципал 10:58

На довыборы в Петербурге выделили 82 млн рублей

фото ЗакС политика На довыборы в Петербурге выделили 82 млн рублей

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин рассказал ЗАКС.Ру, что на дополнительные выборы в муниципальные образования города выделено 82,1 млн рублей. Соответствующее постановление подписано губернатором Петербурга Александром Бегловым 8 августа, уточнил Мейксин. По его словам, выделенных средств достаточно для проведения голосования. 

Согласно документу (есть в распоряжении ЗАКС.Ру), деньги на довыборы направляют из резервного фонда правительства города. Средства должен выделить комитет финансов, а ответственным за исполнение назначен вице-губернатор Борис Пиотровский, сказано в постановлении.

Напомним, довыборы проходят в 17 муниципалитетах. Голосование должно состояться 11 сентября.

София Саттарова


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