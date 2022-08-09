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Муниципал 11:38

Горизбирком обязал ТИК обратиться в правоохранительные органы из-за документов самовыдвиженца

фото ЗакС политика Горизбирком обязал ТИК обратиться в правоохранительные органы из-за документов самовыдвиженца

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 9 августа отказалась удовлетворять жалобу выдвинувшегося в МО "Невская застава" Даниила Воронина на территориальный избирком № 24, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру.

Вторым пунктом в своём документе Горизбирком поручил ТИК обратиться в правоохранительные органы. О возможных причинах подобного решения ЗАКС.Ру писал ранее.

На заседании 9 августа заместитель председателя Горизбиркома Олег Зацепа со ссылкой на документы сообщил, что самовыдвиженец оплатил и получил подписные листы 20 июля. При этом, ряд автографов за его выдвижение собран 18 и 19 июля, заявил Зацепа. В Горизбиркоме продемонстрировали указанные бумаги и другие документы. 

- С одной стороны, действительно, он безналичным способом, как и предписывает ему закон, оплатил некий тираж подписных листов, состоящий из 20 листов. С другой стороны, те листы, в которых содержались подписи, к этому тиражу не относятся, - рассказал Зацепа. 

По его словам, на этот аргумент Воронин предоставил комиссии копию товарной накладной. Она "отличается от иных документов" типографии, сказал член ГИК. Он уточнил, что копия накладной якобы содержит другие подпись и печать. Кроме этого, в пояснениях от типографии сказано, что подписные листы переданы самовыдвиженцу 20 июля, добавил Зацепа. 

За отказ в удовлетворении жалобы Воронина и поручении ТИК обратиться в правоохранительные органы, чтобы те дали правовую оценку, проголосовали 13 членов Горизбиркома. Воздержалась только представительница "Справедливой России - За правду" Екатерина Фесик. 

Сам Воронин заявил ЗАКС.Ру, что все его документы подлинные. Все они получены напрямую из типографии, сказал самовыдвиженец.

София Саттарова


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