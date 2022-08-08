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Муниципал 17:35

Рабочая группа ГИК нашла признаки "возможной подделки" в документах самовыдвиженца в МО "Невская застава"

фото ЗакС политика Рабочая группа ГИК нашла признаки "возможной подделки" в документах самовыдвиженца в МО "Невская застава"

Глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин 8 августа сообщил в своем Telegram-канале, что рабочая группа по рассмотрению жалоб рекомендовала территориальной комиссии №24 обратиться в правоохранительные органы из-за "возможной подделки документов" одним из кандидатов. 

Председатель ТИК №24 Алексей Садофеев рассказал ЗАКС.Ру, что предложение обратиться в МВД возникло из-за документов претендента в местный совет МО "Невская застава" Даниила Воронина. 

- Там был нарушен порядок оплаты подписных листов, установленный законом. Когда кандидат попытался исправить недостаток, он предоставил документы, противоречащие друг другу, - сказал Садофеев. 

Жалобу Воронина рабочая группа Горизбиркома рассматривала в пятницу. Предварительное решение - оставить жалобу без удовлетворения. Городская комиссия озвучит вердикт на заседании 9 августа. 

Сам Воронин утверждает, что все документы, переданные в ТИК, подлинные. В своем первом финансовом отчете молодой человек представил скан от типографии. Кроме того, он передал документы, которые, по его словам, вовсе не требуются: счет-фактуру и договора. 

- Получив извещение от ТИК 24 о недостатках в документах, я представил в комиссию уже не сканы, а оригинал договора и счета-фактуры. Печать на ней отличалась, так как проставлена была вживую, и документ получил этот не через скан. Ни о каких подделках речь идти не может, так как все документы получены напрямую от типографии, - рассказал Воронин ЗАКС.Ру. 

Он считает, что территориальная и городская комиссии превышают свои полномочия, отказывая из-за документов, которые не требуется по закону. 

ТИК №24 отказала Воронину в регистрации 1 августа. В решении комиссии говорится, что самовыдвиженец представил копии документов с подписью и печатями изготовителя подписных листов, которые якобы отличаются от имеющихся в комиссии.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, как самовыдвиженцев снимают с довыборов из-за проблем с оплатой подписных листов.

Константин Леньков


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