ГИК настоял на безнале

Горизбирком отреагировал на первые жалобы от кандидатов, которым отказали в регистрации на муниципальные довыборы. К сожалению претендентов, не в их пользу. Из шести обращений ни одно не нашло поддержки среди членов ГИК. Всего из 260 заявившихся на выборы отказы получил 41 претендент. Одной из распространенных причин для отказа стала неправильная оплата печати подписных листов.

Среди вопросов, разобранных на первой встрече посвященной отказам в регистрации, были решения в отношении двух самовыдвиженцам в МО "Дачное": представителя движения "Общество.Будущее" Саввы Федосеева и участника команды мундепа Виталия Боваря Никиты Кузьмина. У члена ОБ проблемы с регистрации возникли из-за оплаты печати подписных листов наличными. Он снял с избирательного счета деньги и передал их в типографию, где ему напечатали 190 подписных листов. В подтверждение он представил комиссии документы, подтверждающие это. Включая товарный чек.

ТИК отказал ему со ссылкой на региональный закон, в котором прямо прописан запрет на использование наличных в любых электоральных процессах. Федосеев уверен, что такой запрет нарушает его права, поскольку в федеральном законе такой нормы, по его мнению, нет.

"Расчеты между кандидатом и юридическими лицами, а также гражданами за выполнение указанных работ (оказание услуг) осуществляются только в безналичном порядке. Требование о безналичном порядке распространяется в том числе на расчеты с любыми третьими лицами, привлекаемыми исполнителем работ (услуг) для выполнения принятых на себя по договору обязательств. Любые выплаты наличных денежных средств гражданам и юридическим лицам по договорам на выполнение работ (оказание услуг), связанных с избирательной кампанией, запрещаются", - говорится в региональном законе.

В федеральном законе эта же норма изложена в более свободном варианте, но все равно допускает лишь безналичный способ оплаты любых сделок между кандидатом и другими лицами.

"Расчеты между кандидатом, избирательным объединением, инициативной группой по проведению референдума, иной группой участников референдума и юридическими лицами за выполнение указанных работ (оказание услуг) осуществляются только в безналичном порядке…", - гласит федеральный закон.

Федосеев полагает, что такое расхождение ущемляет его права как кандидата, и намерен обратиться с этим вопросом в суд.

Его потенциальный оппонент в Дачном Кузьмин тоже не смог стать зарегистрированным кандидатом. По документам, представленным в ТИК, он получил и оплатил подписные листы 22 июля, в то время как некоторые подписи в его поддержку были датированы более ранними числами. Комиссия пришла к выводу, что часть подписей недействительны, поскольку формально он не мог их собирать до того, как получил подписные листы. ГИК не увидел противоречий в решении нижестоящей комиссии и оставил жалобу без удовлетворения.

Также на заседании утвердили отказы кандидатам из МО "Шувалово-Озерки", МО "Светлановское" и МО "Сосновское". У них территориальные избиркомы нашли проблемы с документами об оплате тех же подписных листов и одинаковый почерк в подписях.

Самовыдвиженцы стали самой уязвимой категорией кандидатов на довыборах 2022 года. Больше трети претендентов, которые собирались избраться в муниципалитеты без поддержки зарегистрированных политических объединений, получили отказы в регистрации. Из партийных кандидатов отказ в регистрации получили только трое. Больше всего отказов пришлось на МО "Светлановское". Там с выборов сняли восемь человек. В МО "Невский округ" - семерых. Еще пятеро не смогли зарегистрироваться в МО "№7".

Холодный расчет

В ГИК рассказали, что самой распространенной причиной для отказа стало отсутствие необходимого числа подписей в поддержку выдвижения кандидата. По этому нарушению сняли 23 человека. С таким объяснением отказывали в регистрации после проверки почерковедов и сверки данных из подписных листов с базами МВД. Например, критическое количество подписей забраковали у лидера оппозиционного движения "Маяк" Дарьи Хейкинен, которая шла в МО "Южно-Приморский", и бывшего помощника экс-депутата ЗакСа Максима Резника Антона Горбацевича, который заявился на довыборы в МО № 7. Они намерены оспорить решения в вышестоящих комиссиях и судах, поскольку не сомневаются в подлинности собранных подписей.

Во многих случаях подписи кандидатов признавались недействительными из-за отсутствия документа о безналичной оплате подписных листов. Кроме упомянутого Федосеева, похожие проблемы возникли у его соратника, претендующего на место в МО "Невский округ" Вадима Егорова. В том же Невском округе с выборов сняли Даниила Воронина, у которого договор с типографией позволял отложить платеж на десять дней.

- Как правило, ошибка кандидатов заключаются в том, что они оплачивают подписные листы наличными, в то время как единственным единственно законным способом расходования средств избирательного фонда являются безналичные перечисления.<...> Формально, с точки зрения основания признания подписей недействительными, ТИК применяет норму о подписных листах, изготовленных с нарушением требований закона, - рассказал ЗАКС.Ру заместитель председателя Горизбиркома Олег Зацепа.

Сами кандидаты считают, что их сделки с типографиями не должны беспокоить избиркомы, потому что их гражданско-правовые отношения выходят за рамки избирательного права. Они указывают на расхождение федерального закона с региональным. Федосеев, например, ссылается на опыт своих московских коллег из "Общества.Будущее", которые смогли стать зарегистрированными кандидатами при тех же наборах документов. Он отметил, что в этот раз у комиссии не возникло значимых претензий к его подписям (на прошлогодних выборах в ЗакС этот же ТИК забраковал треть собранных Федосеевым автографов).

Еще четверо кандидатов не смогли получить статус зарегистрированных из-за неполного пакета документов. Некоторые кандидаты не стали спорить с вердиктом избирательных комиссий. Среди них претендент в МО "Дачное" Иван Злобин, который в прошлом году выдвигался в МО "Автово". На выборах 2022 года он не заверил свои подписные листы.

Двоих претендентов от "Гражданской инициативы" Андрея Перевалова и Андрея Склярова сняли с довыборов в МО №7. Они не предоставили ТИК завернную копию документа о государственной регистрации избирательного объединения регионального отделения партии. Еще один партийный, представитель КПРФ Владислав Лаврентьев выбыл из гонки в МО "Шувалово-Озерки". Он не предоставил в ТИК заверенную копию документа о регистрации партии.

Глава Горизбиркома Максим Мейксин рассказал, что по состоянию на 5 августа к ним поступило девять жалоб, шесть из которых уже рассмотрены. Это, по его мнению, немного.

- По количеству жалоб, которые были на отказы в регистрации в принципе, скажем так, мы считаем, что это небольшое количество. Мы обещали, что очень внимательно, профессионально будем подходить ко всем вопросам, связанных с жалобами, - заявил Мейксин.

Первые обращения начали поступать в Горизбирком еще 29 июля. Пока ни одному кандидату не удалось оспорить решение ТИК. Еще одну жалобу от самовыдвиженца Воронина из "Невской заставы" рабочая группа Горизбиркома обсудила 5 августа. Его, как и многих других, сняли с выборов из-за проблем с оплатой подписных листов. Предварительное решение рабочей группы - отказать в удовлетворении жалобы. Воронин также планирует обратиться в суд.

Как раньше не будет?

Новый состав Горизбиркома уже может похвастаться положительной динамикой в вопросе жалоб. Глава ГИК Мейксин отметил, что довыборы в муниципалитеты пока проходят в штатном режиме.

- У нас на стадии выдвижения вообще не было ни одной жалобы, в отличии, скажем, от 2019 года - очень много жалоб было на избирательные комиссии муниципальных образований, которые, скажем так, прятались, двери не открывали. Понятно, что сейчас полномочия переданы территориальным комиссиям, которые очень профессионально работают. На стадии выдвижения мы не видели просто ни одной жалобы. Это новая для петербургской избирательной системы история. Надеюсь, она такой и сохранится, - сказал Мейксин.

Муниципальные довыборы в 2022 году, пускай и не такие масштабные, оказались менее скандальными, чем выборы прошлого года в МО "Автово" и МО "Ланское". Тогда ИКМО отказывали целым группам кандидатов от партий. Кроме проблем "яблочников" с документами о выдвижении от регионального отделения партии в Ланском, некоторые самовыдвиженцы были сняты с выборов за лишние кавычки или неполное название населенного пункта в подписных листах.

Не сравнится накал страстей на довыборах с избранием депутатов в муниципальные советы в 2019 году. На том голосовании у кандидатов возникали трудности еще на этапе подачи документов в избирательные комиссии, когда у некоторых ИКМО наблюдались искусственные очереди из людей спортивного телосложения, которые не позволяли настоящим претендентам подать документы. Те же выборы отличились закрытыми дверями избиркомов и тайным назначением выборов - чтобы только осведомленные претенденты могли подать документы. Также межпартийная борьба проявлялась в попытках представителей партий снять своих конкурентов через суд.

На фоне тех скандалов в ИКМО глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выступала с открытым призывом к коллегам из Петербурга уйти в отставку. Тогда СПбИК возглавлял Виктор Миненко, который покинул должность в ноябре 2020 года.

Константин Леньков