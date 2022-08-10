Страницу мундепа МО "Малая Охта" Кунина "ВКонтакте" заблокировали

Личная страница "ВКонтакте" депутата местного совета МО "Малая Охта" Василия Кунина заблокирована по требованию Генеральной прокуратуры от 22 июля. Об этом мундеп написал в своем Telegram-канале 10 августа. Страница доступна на территории России только при включенном VPN.

Мундеп предположил, что блокировка вызвана его критическими публикациями о специальной военной операции на территории Украины. Муниципал отметил, что продолжит размещать подобные материалы.

В середине марта Кунин покинул Россию, опасаясь уголовного преследования из-за его политических взглядов. Незадолго до отъезда он провел 12 суток в спецприемнике за участие в пацифистом митинге.

Ранее Генпрокуратура заблокировала доступ к страницам депутата Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Бориса Вишневского и оппозиционера Максима Резника. Последнему рассказали в техподдержке соцсети, что такое решение принято из-за публикации "недостоверной общественно значимой информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в Российской Федерации", ссылаясь на письмо надзорного органа.

Константин Леньков