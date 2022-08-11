Горизбирком распределил КОИБ по территориальным комиссиям

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 11 августа определила, каким территориальным избиркомам передаст комплексы обработки избирательных бюллетеней для муниципальных довыборов. Обращения с просьбой передать им КОИБы направили шесть ТИКов, сообщил член Горизбиркома Денис Козенко.

Он уточнил, что речь идет о комиссиях №№ 33, 34, 44, 45, 49 и 55. Они проводят дополнительные выборы в муниципалитетах №7, №15, "Большая Охта", "Ржевка", "Оккервиль" и "Город Ломоносов" соответственно.

Всего КОИБы будут использованы на 28 избирательных участках, сообщил Козенко. Он не уточнил, сколько комплексов задействуют на довыборах.

Напомним, дополнительные выборы в 17 муниципальных советов Петербурга должны пройти 11 сентября. На них решили потратить более 82 млн рублей.

София Саттарова