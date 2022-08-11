Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Муниципал 10:05

Горизбирком распределил КОИБ по территориальным комиссиям

фото ЗакС политика Горизбирком распределил КОИБ по территориальным комиссиям

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 11 августа определила, каким территориальным избиркомам передаст комплексы обработки избирательных бюллетеней для муниципальных довыборов. Обращения с просьбой передать им КОИБы направили шесть ТИКов, сообщил член Горизбиркома Денис Козенко.

Он уточнил, что речь идет о комиссиях №№ 33, 34, 44, 45, 49 и 55. Они проводят дополнительные выборы в муниципалитетах №7, №15, "Большая Охта", "Ржевка", "Оккервиль" и "Город Ломоносов" соответственно. 

Всего КОИБы будут использованы на 28 избирательных участках, сообщил Козенко. Он не уточнил, сколько комплексов задействуют на довыборах.

Напомним, дополнительные выборы в 17 муниципальных советов Петербурга должны пройти 11 сентября. На них решили потратить более 82 млн рублей. 

София Саттарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Большая Охта
Пока еще нет голосов...
МО Город Ломоносов
Пока еще нет голосов...
МО Оккервиль
Пока еще нет голосов...
МО Ржевка
Пока еще нет голосов...
МО №15
Пока еще нет голосов...
МО №7

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости11 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама