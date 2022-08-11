ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 13:27

Следствие ходатайствует о домашнем аресте журналистки Овсянниковой

фото ЗакС политика Следствие ходатайствует о домашнем аресте журналистки Овсянниковой

Следствие просит избрать бывшему редактору Первого канала Марине Овсянниковой меру пресечения в виде домашнего ареста в рамках дела о распространении фейков про российскую армию, известил у себя в Telegram-канале её адвокат Дмитрий Захватов.

Накануне журналистке предъявили обвинение по п. "д", ч. 2, ст. 207.3 УК, в рамках которого ей может грозить до 10 лет лишения свободы. Поводом для начала разбирательства в отношении Овсянниковой послужил её пацифистский пикет возле Красной площади.

Ранее журналистку дважды штрафовали по статье 20.3.3 (КоАП). Международную известность Овсянникова получила в марте, когда выбежала в прямой эфир Первого канала с пацифистским плакатом, за что тоже была оштрафована.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости11 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама