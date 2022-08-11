Следствие ходатайствует о домашнем аресте журналистки Овсянниковой

Следствие просит избрать бывшему редактору Первого канала Марине Овсянниковой меру пресечения в виде домашнего ареста в рамках дела о распространении фейков про российскую армию, известил у себя в Telegram-канале её адвокат Дмитрий Захватов.

Накануне журналистке предъявили обвинение по п. "д", ч. 2, ст. 207.3 УК, в рамках которого ей может грозить до 10 лет лишения свободы. Поводом для начала разбирательства в отношении Овсянниковой послужил её пацифистский пикет возле Красной площади.

Ранее журналистку дважды штрафовали по статье 20.3.3 (КоАП). Международную известность Овсянникова получила в марте, когда выбежала в прямой эфир Первого канала с пацифистским плакатом, за что тоже была оштрафована.