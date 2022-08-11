"Мало кто верил, что в этих местах можно что-то построить": Беглов поздравил строителей с праздником

В Ледовом дворце Петербурга состоялся праздничный концерт по случаю предстоящего Дня строителей, традиционно отмечаемого 14 августа. На мероприятии, освещенном пресс-службой Смольного, губернатор Александр Беглов заявил, что основателя города императора Петра I в полной мере можно считать первым петербургским строителем.

"Мало кто верил, что в этих местах можно что-то построить. Но построили. Петропавловский собор, Зимний дворец, Исаакиевский собор… Вы - наследники тех, кто три века строил наш прекрасный город", - произнес градоначальник со сцены.

В числе наиважнейших инфраструктурных и транспортных проектов, которые в обозримом будущем должны быть реализованы, Беглов назвал Витебскую развязку и трамвайную линию Купчино - Славянка, а также упомянул о начавшихся работах над второй нитью городского коллектора. Наконец, по мнению губернатора, к профессиональному празднику имеют отношение и восстановительные работы в Мариуполе, который в 2022 году стал побратимом Петербурга.

фото: gov.spb.ru