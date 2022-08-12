Центробанк допустил снижение цен на продукты в ближайшие полтора месяца

Руководство Центробанка сообщило, что на сегодняшний день есть основания ожидать подешевения продуктов питания в ближайшие пять недель.

"В целом динамика цен на продовольствие и ситуация с урожаем складываются довольно благоприятно, поэтому, наверно, динамика сезонных факторов в августе-сентябре действительно будет носить дезинфляционный характер. В этом смысле отрицательное значение месячных изменений, наверное, вполне возможно", - приводит "Интерфакс" слова зампреда ЦБ Алексея Заботкина.

Специалист призвал не путать описываемый процесс с дефляцией в полном смысле этого слова. Также, по наблюдениям Заботкина, в июле общее снижение цен на товары было менее выраженным, чем в два предыдущих месяца. Он объясняет изменившуюся динамику, в частности, исчезновением ажиотажного спроса. По прогнозу сотрудника, в случае дальнейшего падения цен на непродовольственные товары этот процесс будет менее заметным.

Отметим, что по итогам практически каждой недели с конца мая Росстат фиксирует продовольственную дефляцию.