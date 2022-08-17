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Новости 12:53

Бельский замкнул тройку самых медийных спикеров Заксобраний по итогам июля

фото ЗакС политика Бельский замкнул тройку самых медийных спикеров Заксобраний по итогам июля

Председатель петербургского парламента Александр Бельский стал третьим по упоминаемости в медиа человеком на своей должности в рамках всей страны.  "Бронза" досталась ему от мониторинговой компании "Медиалогия", которая проанализировала упоминаемость глав региональных Заксобраний в СМИ на протяжении июля.

Высокое место единороссу досталось благодаря обсуждениям предстоящей реновации хрущевок и общественному штабу по реновации, создание которого он анонсировал. Кроме того, популярности Бельскому добавили его выступления на дне ВМФ, на открытии памятника Серафиму Вырицкому и на открытии музея  истории российского флота в Кронштадте.

Опередили петербуржца только депутаты Владимир Константинов из Крыма и Игорь Брынцалов из Подмосковья. Первый месяц лета Бельский закончил на второй позиции в медиарейтинге.


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Бельский Александр Николаевич 

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