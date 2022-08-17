Бельский замкнул тройку самых медийных спикеров Заксобраний по итогам июля

Председатель петербургского парламента Александр Бельский стал третьим по упоминаемости в медиа человеком на своей должности в рамках всей страны. "Бронза" досталась ему от мониторинговой компании "Медиалогия", которая проанализировала упоминаемость глав региональных Заксобраний в СМИ на протяжении июля.

Высокое место единороссу досталось благодаря обсуждениям предстоящей реновации хрущевок и общественному штабу по реновации, создание которого он анонсировал. Кроме того, популярности Бельскому добавили его выступления на дне ВМФ, на открытии памятника Серафиму Вырицкому и на открытии музея истории российского флота в Кронштадте.

Опередили петербуржца только депутаты Владимир Константинов из Крыма и Игорь Брынцалов из Подмосковья. Первый месяц лета Бельский закончил на второй позиции в медиарейтинге.