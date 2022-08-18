Полиция будет искать автора незаконной агитации в Ломоносове

В территориальной избирательной комиссии № 55, отвечающей за дополнительные муниципальные выборы в Ломоносове, 18 августа рассмотрели жалобу самовыдвиженца Игоря Шлыкова, который нашел в округе некорректную агитацию за кандидата от "Справедливой России – За правду" Нину Родину. ТИК признал листовки незаконными и решил обратиться в полицию, чтобы привлечь виновных к ответственности.

- Сошлись на трех мнениях: что это был доброжелатель, сама Родина, либо провокация. Как сказал председатель [Глеб Коновалов], по-моему, ни одну из версий подтвердить невозможно, поэтому они передают это в МВД, - рассказал ЗАКС.Ру Шлыков.

Кандидатка от справедливороссов Родина, которая отрицает свою причастность к обнаруженной ее конкурентом агитации без выходных данных, рассказала ЗАКС.Ру, что заметила подозрительное перемещение некоторых листовок в округе.

- Ко мне коллега подошла, говорит, что мой плакат видела. Я спросила, где. Она назвала мне адрес, а это как раз тот адрес, где Игорь [Шлыков] плакат снял. Я попросила его снять, а вечером это оказалось на соседнем доме. Увидела еще одну листовочку, которая висела на двери на скотче, причем скотч такой "утомленный". Такое ощущение, что его снимали и клеили несколько раз, - рассказала ЗАКС.Ру Родина.

Она отметила, что снимала плакаты поздним вечером 17 августа, а Шлыков, по ее словам, был на этих адресах днем — плакатов там не было. Кандидаты попробуют попросить полицию запросить записи с камер видеонаблюдения у парадных, рядом с которыми были листовки. По словам самовыдвиженца, председатель ТИК Глеб Коновалов отметил, что внести такое предложение правоохранителям можно только в качестве пожелания.

Жалоба поступила в территориальный избирком 16 августа. Шлыков наткнулся на агитацию за Родину без выходных данных. Он рассказывал, что в тот день собрал восемь плакатов с портретом и фотографией конкурентки.

Напомним, в сентябре в Петербурге пройдут довыборы в 17 муниципальных советах. Всего планируется избрать 38 мундепов. На сегодняшний день в выборах принимает участие 201 кандидат.

Константин Леньков