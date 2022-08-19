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Выборы - 2022

Новости 18:22

Суд признал законным снятие одномандатников от "Яблока" с выборов во Пскове

фото ЗакС политика Суд признал законным снятие одномандатников от "Яблока" с выборов во Пскове

Псковский областной суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции об отказе в регистрации на выборах в Псковскую городскую думу кандидатам от "Яблока". Список из четырнадцати одномандатников, выдвинутый региональным отделением, ранее не был зарегистрирован областным избиркомом, передает "Псковская губерния". На сегодняшний день в Псковской городской думе партию представляет один депутат - Татьяна Пасман.

Ранее в соседней Новгородской области с предстоящих губернаторских выборов сняли "яблочницу" Анну Черепанову. Облизбирком забраковал часть подписей мундепов, которые до Черепановой официально поддержали других кандидатов.


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