Суд признал законным снятие одномандатников от "Яблока" с выборов во Пскове

Псковский областной суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции об отказе в регистрации на выборах в Псковскую городскую думу кандидатам от "Яблока". Список из четырнадцати одномандатников, выдвинутый региональным отделением, ранее не был зарегистрирован областным избиркомом, передает "Псковская губерния". На сегодняшний день в Псковской городской думе партию представляет один депутат - Татьяна Пасман.

Ранее в соседней Новгородской области с предстоящих губернаторских выборов сняли "яблочницу" Анну Черепанову. Облизбирком забраковал часть подписей мундепов, которые до Черепановой официально поддержали других кандидатов.