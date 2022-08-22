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Выборы - 2022

Новости 11:15

Обозвавший волонтеров "грязью" сын уральского единоросса снялся с выборов

фото ЗакС политика Обозвавший волонтеров "грязью" сын уральского единоросса снялся с выборов

Скандал в Асбесте вокруг Егора Александрина, сына местного единоросса, назвавшего горожан "грязью", привел к тому, что 21-летний молодой человек снял свою кандидатуру с предстоящих выборов в городскую думу. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя свердловского регионального отделения "ЕдРа" Максима Бестфатера. По словам последнего, Александрин-младший никак не связан с партией.

"Александрин-старший уходит с должности заместителя секретаря местного отделения по собственному желанию, он подал соответствующие документы в местный политсовет. Но он по-прежнему является нашим кандидатом на местных выборах в Асбесте", - рассказал Бестфатер.

Конфликт несостоявшегося кандидата в депутаты с волонтерами местного автоклуба последние засняли и выложили в интернет на прошлой неделе. В ходе разговора Александрин-младший, в частности, отозвался об автомобилях оппонентов как о "ведрах". Скандальная сцена привлекла внимание губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, рассудившего, что поведение молодого человека заслуживает "подзатыльника".


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