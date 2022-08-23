Горсуд прекратил дело петербуржца, задержанного на акции в поддержку Навального

Городской суд Петербурга прекратил дело местного жителя Исы Исаева, задержанного на акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля 2021 года, передает "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Елену Фадееву. Кроме того, Горсуд отменил ранее назначенный Исаеву штраф.

Судебное решение связано с истечением сроков привлечения Исаева к ответственности, уточнили правозащитники.

Ранее Колпинский райсуд признал горожанина виновным по статье об организации массового одновременного пребывания граждан, повлекшего нарушение общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП). В качестве наказания Исаеву был определен штраф в размере 10 тысяч рублей.

Сегодня же мировой судья в Петербурге ограничил на год свободу петербуржца за нанесенные на постамент памятника Николаю Чернышевскому букву Z, знак равенства и свастику.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов