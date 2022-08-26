ТИК №47 предложила самовыдвиженцу сдать ей футболки и толстовки с агитацией

Территориальная избирательная комиссия №47 на заседании 26 августа признала агитацию самовыдвиженца в МО "Южно-Приморский" Сергея Шевкунова изготовленной с нарушением требований закона. Соответствующее решение опубликовано на сайте ТИК.

В документе сказано, что Шевкунов заказал футболки и толстовки с агитацией в ООО "Живая история". Эта организация еще в июле направила в ТИК уведомление о том, что готова изготавливать агитацию для кандидатов, но указала только бумажные носители, следует из решения. Там же уточняется, что компания не указала сведения об услугах и стоимости создания агитации на тканях, но именно такой формат и был реализован для Шевкунова.

"Таким образом, ООО "Живая история" оказала услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на ткани (футболки, толстовки) кандидату в депутаты Шевкунову С.Г., с нарушением пункта 1.1 статьи 54 Федерального закона", - считает ТИК.

Комиссия в своем решении предложила кандидату сдать футболки и толстовки им на хранение до окончания избирательной кампании. Также ТИК намерен обратиться в УМВД России по Красносельскому району для выявления фактов распространения Шевкуновым агитации, которая создана с нарушением закона. В самом терризбиркоме рассмотрят вопрос о возбуждении административного дела по фактам нарушения условий изготовления и распространения агитации (п.1, п.5 ст.54 67-ФЗ), сказано в решении.

Напомним, ранее с незаконной агитацией разбирались в ТИК №55, отвечающей за довыборы в МО "Город Ломоносов". Там обнаружили некорректную агитацию за кандидата от "Справедливой России – За правду" Нину Родину.

София Саттарова