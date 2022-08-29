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Выборы - 2022

Муниципал 13:16

Самовыдвиженцу Федосееву не удалось зарегистрироваться на довыборы через Горсуд

фото ЗакС политика Самовыдвиженцу Федосееву не удалось зарегистрироваться на довыборы через Горсуд

Городской суд Петербурга 29 августа оставил без удовлетворения апелляции кандидатов в депутаты МО "Дачное" Саввы Федосеева и Никиты Кузьмина на решение районного суда. Они пытались оспорить отказ Территориальной комиссии №7 регистрировать их на муниципальные довыборы.

У обоих самовыдвиженцев ТИК нашла нарушения при оплате подписных листов. Федосеев заплатил за печать наличными, что запрещено законодательством. Кузьмин представил комиссии подписные листы, которые были заполнены до того, как он их получил - к такому выводу территориальный избирком пришел после проверки документов кандидата. Попытки обжаловать отказы в Горизбиркоме оказались безуспешными.

Федосеев написал в своем Telegram-канале, что собирается подать заявление в Горсуд с требованием изменить региональный закон, который запрещает оплачивать изготовление подписных листов наличными. Кузьмин сообщил ЗАКС.Ру, что намерен обратиться в кассационный суд.

В скором времени в Городском суде рассмотрят еще несколько обращений от кандидатов, получивших отказы в регистрации на выборы: Рамиля Кавиева из МО "Светлановское" и Евгения Иванникова из МО "Шувалово-Озерки".

Напомним, 11 сентября в Петербурге пройдут дополнительные муниципальные выборы в 17 муниципалитетах. Всего планируется избрать 38 депутатов. На сегодняшний день до голосования допущены 200 человек.

Константин Леньков


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