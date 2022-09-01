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Новости 14:58

В Приморском районе открыла свои двери школа на 1375 мест

фото ЗакС политика В Приморском районе открыла свои двери школа на 1375 мест

В четверг, 1 сентября, в Приморском районе приняла своих первых учеников новая школа № 165. В церемонии открытия принял петербургский градоначальник Александр Беглов, пишет 78.ru.

"Строители построили для вас самую современную, большую и красивую школу. Теперь это ваш дом знаний", — сказал в напутствие школьникам губернатор.

Школа возведена в рамках реализации национального проекта "Образование" по адресно-инвестиционной программе и рассчитана на 1375 мест. В нынешнем году в учреждении будут проходить учёбу 800 школьников с 1 по 8 класс.

Ранее сегодня свои двери открыл новый детский сад в Шушарах.


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