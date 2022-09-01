В Петербурге экологи собрали восемь тысяч ртутных ламп

Немногим менее восьми тысяч бесхозных ртутных ламп собрали экологи в Выборгском районе Петербурга, сообщил 1 сентября городской комитет по природопользованию. По сообщению чиновников, мобильная экологическая дежурная служба при комитете получила сразу несколько заявок на вывоз бесхозных люминесцентных ламп.

По сообщению комитета, более шести тысяч ламп находились на контейнерной площадке на улице Полевой, еще более тысячи — на улице Ломоносова. Всего же специалисты обнаружили и собрали 7 992 люминесцентные лампы, их отправили на производственную площадку ГУП "Экострой" для утилизации. В местах обнаружения опасных предметов были проведены замеры концентрации паров ртути в воздухе, превышения предельно допустимых концентраций обнаружено не было.

"В настоящее время комитет проводит расчет затрат на устранение последствий загрязнения окружающей среды. В ближайшее время эти материалы будут направлены в правоохранительные органы для установления виновных лиц и возмещения причиненного вреда", — сообщили в комитете по природопользованию.

В конце июля природоохранная прокуратура сообщила, что после проведенной сотрудниками проверки в Оптическом институте имени С. И. Вавилова на Кадетской линии были проведены работы по демеркуризации здания и прилегающей территории.

Фото: gov.spb.ru