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Новости 10:47

"Деловой Петербург": Застройщики заработают 2,5 трлн рублей на реновации в городе

фото ЗакС политика "Деловой Петербург": Застройщики заработают 2,5 трлн рублей на реновации в городе

Застройщики смогут заработать около 2,5 трлн рублей на комплексной реновации в Северной столице, пришёл к выводу "Деловой Петербург".

Только в Московском районе девелоперские компании смогут выручить 600 млрд рублей, в Калининском районе — около 410 млрд рублей, в Московском районе — 600 млрд рублей, в Кировском районе — 580 млрд рублей, в Красногвардейском районе — 270 млрд рублей, в Невском районе — 180 млрд рублей, в Выборгском районе — до 400 млрд рублей.

"ДП" отмечает, что на данный момент ни один городской жилой квартал в "разработку" под реновацию не определён, что является поводом для беспокойства тысяч петербуржцев. Дома, которые не являются аварийными и подлежащими сносу либо реконструкции, должны быть указаны в Правилах землепользования и застройки (ПЗЗ), однако их там на данный момент нет.

Напомним, что сейчас в онлайн-режиме проходит голосование в общественный штаб по реновации, которое продлится до 15 сентября. Оставлять голоса можно каждые полчаса.

Напомним, закон о комплексном развитии территорий (КРТ) или реновации Законодательное собрание Петербурга приняло 29 июня. Губернатор Александр Беглов подписал документ на следующий день – 30 июня. Подробнее о законе – в материале ЗАКС.Ру. 


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