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Выборы - 2022

Муниципал 18:15

Кандидатка в совет МО "Ржевка" снялась с выборов

фото ЗакС политика Кандидатка в совет МО "Ржевка" снялась с выборов

Территориальная избирательная комиссия № 45, которая организовывает дополнительные выборы в совет МО "Ржевка", 6 сентября аннулировала статус зарегистрированной кандидатки Ирины Новожоновой, сообщила ЗАКС.Ру председатель ТИК Лада Суранова.

Глава комиссии пояснила, что накануне самовыдвиженка, которая трудится в  ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Красногвардейского района" сама обратилась в избирком с просьбой снять ее с выборов.

До дня голосования остается меньше пяти суток. Из-за столь позднего решения Новожоновой сотрудникам территориального избиркома придется вручную вычеркивать ее из бюллетеней и информационных стендов.

Всего в довыборах депутатов в местный совет МО "Ржевка" примут участие девять кандидатов. Среди них экс-депутат Ленинградской области и политтехнолог Алексей Ломов, который выдвигается от "Единой России".

Напомним, выборы мундепов на свободные места пройдут 11 сентября в 17 муниципалитетах. Сейчас зарегистрированными претендентами числятся 199 человек.

Константин Леньков


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