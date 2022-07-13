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Муниципал 11:45

Экс-депутат Ленобласти и политтехнолог Алексей Ломов намерен выдвинуться на выборы в МО "Ржевка"

фото ЗакС политика Экс-депутат Ленобласти и политтехнолог Алексей Ломов намерен выдвинуться на выборы в МО "Ржевка"

Бывший депутат Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва Алексей Ломов собирается принять участие в дополнительных муниципальных выборах в МО "Ржевка", сообщил ЗАКС.Ру сам Ломов 13 июля. Он планирует выдвигаться от "Единой России", если его кандидатуру одобрят на внутрипартийном голосовании. 

- Мне знакома эта территория с 2002 года, когда еще мой коллега Алексей Тимофеев выиграл там выборы в Законодательное собрание. Я помогал как политтехнолог выстраивать работу приемной и так далее, - сказал Ломов. 

Выдвижение в муниципальный совет после работы депутатом регионального парламента Ломова не смущает. Политтехнолог уверен, что сможет использовать свой опыт на благо муниципалитета. Он отметил, что заинтересован в развитии Красногвардейского района и собирается заняться продвижением крупных проектов на территории: экопарком на территории Ржевского полигона и благоустройством набережной реки Лапка. 

- Мне бы лично очень хотелось, чтобы эти проекты дошли до конца и там появились эти два места. В связи с этим, как вы знаете, в нашей стране все-таки необходимы люди, которые умеют "толкать" проекты до их окончания, - рассказал претендент. 

Ранее Ломов уже был мундепом: в МО "Академическое" и МО № 21. До вступления в "Единую Россию" в 2010 году политик работал с партией "Справедливая Россия". С 2012 по 2016 года занимал пост советника главы администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области. На выборах депутатов Заксобрания Ленобласти в 2016 году успешно избрался от "Единой России". 

Напомним, в сентябре в Петербурге пройдут дополнительные выборы в 17 муниципалитетах. Всего вакантно 38 мандатов. Из-за внезапного назначения выборов региональные ячейки партий вынуждены в спешке искать кандидатов

Константин Леньков, фото: lenoblzaks.ru


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