Экс-депутат Ленобласти и политтехнолог Алексей Ломов намерен выдвинуться на выборы в МО "Ржевка"

Бывший депутат Законодательного собрания Ленинградской области шестого созыва Алексей Ломов собирается принять участие в дополнительных муниципальных выборах в МО "Ржевка", сообщил ЗАКС.Ру сам Ломов 13 июля. Он планирует выдвигаться от "Единой России", если его кандидатуру одобрят на внутрипартийном голосовании.

- Мне знакома эта территория с 2002 года, когда еще мой коллега Алексей Тимофеев выиграл там выборы в Законодательное собрание. Я помогал как политтехнолог выстраивать работу приемной и так далее, - сказал Ломов.

Выдвижение в муниципальный совет после работы депутатом регионального парламента Ломова не смущает. Политтехнолог уверен, что сможет использовать свой опыт на благо муниципалитета. Он отметил, что заинтересован в развитии Красногвардейского района и собирается заняться продвижением крупных проектов на территории: экопарком на территории Ржевского полигона и благоустройством набережной реки Лапка.

- Мне бы лично очень хотелось, чтобы эти проекты дошли до конца и там появились эти два места. В связи с этим, как вы знаете, в нашей стране все-таки необходимы люди, которые умеют "толкать" проекты до их окончания, - рассказал претендент.

Ранее Ломов уже был мундепом: в МО "Академическое" и МО № 21. До вступления в "Единую Россию" в 2010 году политик работал с партией "Справедливая Россия". С 2012 по 2016 года занимал пост советника главы администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области. На выборах депутатов Заксобрания Ленобласти в 2016 году успешно избрался от "Единой России".

Напомним, в сентябре в Петербурге пройдут дополнительные выборы в 17 муниципалитетах. Всего вакантно 38 мандатов. Из-за внезапного назначения выборов региональные ячейки партий вынуждены в спешке искать кандидатов.

Константин Леньков, фото: lenoblzaks.ru