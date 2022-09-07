"Яблоко" вновь призвало не голосовать за себя сторонников Навального

В преддверии выборов руководство партии "Яблоко" выпустило заявление, в котором выражается протест против проекта "Умное голосование". Авторы текста в лице председателя партии Николая Рыбакова, главы московского отделения Сергея Иваненко и лидера "яблочников" в Мосгордуме Максима Круглова также призывают сторонников политической линии Алексея Навального не голосовать за кандидатов от их партии.

"Считаем включение кандидатов Яблока в списки "УГ" — провокацией, "киданием людей в топку" и банальным стукачеством", - гласит заявление.

Кроме того, авторы документа уверены, что эмигрировавшие соратники Навального не имеют морального права призывать россиян голосовать на тех или иных претендентов на мандаты и должности. Вместе с тем "яблочники" указывают на свою исключительную роль в сегодняшней России: на роль единственной партии, выступающей с пацифистских позиций.

"Мы уверены, что нас поддерживают миллионы людей, которые хотят мира", - говорится в тексте.

Отметим, что перед прошлогодними выборами в Госдуму основатель "Яблока" Григорий Явлинский тоже призвал сторонников политики Навального не голосовать за свою партию и ее представителей. С тех пор Алексея Навального успели осудить по еще одному экономическому делу и включить в реестр экстремистов и террористов.