Мосгорсуд вернул на новое рассмотрение иск "Мемориала"* о незаконном обыске

Московский городской суд и прокуратура встали на сторону ликвидированных в России правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"** по жалобам на незаконные обыски в офисах организаций в начале марта, рассказали 8 сентября правозащитники в своем Telegram-канале. Ранее обращения были отклонены судом первой инстанции.

ПЦ "Мемориал"* и "Международный Мемориал"** подавали жалобы на то, что обыски были проведены у них незаконно и с нарушениями процессуального законодательства. В Мещанском суде Москвы с их доводами не согласились и жалобы отклонили со словами, что правозащитники "фактически указывают о несогласии с действиями следователя по собиранию доказательств по уголовному делу", пытаясь оспорить законность обысков.

"Сегодня жалоба, подготовленная юристами правозащитного центра "Мемориал"* на незаконный обыск в "Международном Мемориале"**, получила положительную оценку прокурора, он поддержал доводы жалобы. В итоге постановление по жалобе отменено, дело возвращено на новое рассмотрение в Мещанский суд", — рассказал по итогам заседания адвокат Михаил Бирюков.

Обыски в офисах правозащитников состоялись 4 марта. В конце декабря Верховный суд ликвидировал "Международный Мемориал"**, а вслед за этим Мосгорсуд ликвидировал ПЦ "Мемориал"*. В августе последний подал кассационную жалобу на это решение.

*Минюст внёс правозащитный центр "Мемориал" в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внес "Международный Мемориал" в реестр НКО-иноагентов; организация ликвидирована Верховным судом в декабре 2021 года