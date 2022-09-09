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Выборы - 2022

Новости 10:02

В трех регионах Северо-Запада началось голосование на губернаторских выборах

фото ЗакС политика В трех регионах Северо-Запада началось голосование на губернаторских выборах

Избирательные участки в России открываются утром 9 сентября для голосования на выборах различного уровня.

К девяти утра проголосовать за своего кандидата в губернаторы могли жители Новгородской, Калининградской областей и республики Карелии. Причем в первых двух случаях граждане имеют возможность голосовать электронным способом: эту же опцию получили жители Псковской области, где проводятся муниципальные выборы.

Во всех перечисленных северо-западных субъектах РФ проголосовать традиционным образом, посетив участок, можно в течение трех дней, до 20 часов 11 сентября.


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