В петербургский штаб по реновации включили четырех членов от Общественной палаты

Общественная палата Петербурга делегировала кандидатов в штаб по реновации, передает пресс-служба ЗакСа. Места достались главе палаты Ирине Соколовой, ее заместителю Александру Вахмистрову, главе комиссии по благоустройству Валерию Солдунову и его заместителю Александру Ходачеку.

"На встрече с Ириной Валерьевной мы еще раз определили ключевые задачи штаба и принципы его работы. Еще раз отмечу: принятый закон требует набора подзаконных актов. Сейчас формируется состав штаба, и нам важно, чтобы в него вошли представители самых разных групп", - отметил спикер городского парламента Александр Бельский.

Отметим, что Вахмистров с июля 2015 года возглавляет Объединение строителей Петербурга. В прошлом он занимал руководящие должности в "Группе ЛСР" и работал вице-губернатором по вопросам строительства.

Напомним, что резонансный закон о так называемом комплексном развитии территорий приняли нынешним летом. Документ в его нынешнем виде легализует снос хрущевок 1957–1970 годов постройки при условии согласия двух третей жильцов того или иного дома.

На неделе ГСУ Следственного комитета по Петербурга сообщил, что попросит Смольный и городскую прокуратуру рассмотреть возможность изменить закон. Свои поправки уже предложили некоторые депутаты ЗакСа. В конце июля было объявлено о создании Общественного штаба по реновации, подробнее о котором читайте в материале ЗАКС.Ру.