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Выборы - 2022

Новости 11:10

За 2,5 часа в Пскове проголосовало 97% граждан, получивших электронный бюллетень

фото ЗакС политика За 2,5 часа в Пскове проголосовало 97% граждан, получивших электронный бюллетень

В Пскове за 2 часа и 41 минуту, прошедшие с открытия трехдневного голосования на выборах в городскую думу, успели отдать свой голос более 97% горожан, которые получили электронный бюллетень. На это обратил внимание лидер регионального "Яблока" Лев Шлосберг, изучивший открытые данные. В абсолютных величинах уже проголосовали 4695 "электронных" избирателей. Всего их в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) зарегистрировано 11848.

"Голосующие дистанционно и электронно избиратели, судя по всему, отличаются фантастической тягой к выборам и начали голосовать в первый же день голосования до завтрака и практически синхронно. "Кушать не могу, так проголосовать хочу"", - прокомментировал Шлосберг обнаруженное им явление.

Напомним, что псковское "Яблоко" испытало проблемы во время электоральной кампании в Псковскую городскую думу: в августе суд утвердил снятие с выборов списка из четырнадцати одномандатников. На сегодняшний день "яблочники" имеют в городской думе одного представителя.


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