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Новости 11:32

"Яндекс" стал собственником Delivery Club

фото ЗакС политика "Яндекс" стал собственником Delivery Club

Сервис Delivery Club перешел во владение "Яндекса", сообщил 9 сентября "Интерфакс" со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Как уточняется, сделка была совершена накануне.

По данным реестра, "Яндексу" принадлежит 99,95% акций ООО "Деливери Клаб". Собственником оставшейся доли выступает ООО "ГИС Технологии", которое само является дочерним предприятием "Яндекса".

"Мы занимаемся подготовкой документов и технической части для полного закрытия всех частей этой сделки. На это понадобится некоторое время", — рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе IT-компании, пообещав сообщить после закрытия сделки.

Ранее стало известно, что ФАС одобрила сделку "Яндекса" и VK, по которой первой компании отходит Delivery Club, а вторая получает сервисы "Дзен" и "Новости". При этом антимонопольщики выставили ряд условий, в том числе запрет "Яндексу" чинить ресторанам препятствия в пользовании Delivery Club и иными подобными сервисами.


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