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Новости 13:53

Суд в Москве продлил Илье Яшину* срок содержания в СИЗО

фото ЗакС политика Суд в Москве продлил Илье Яшину* срок содержания в СИЗО

Басманный суд Москвы продлил на заседании в пятницу срок содержания в СИЗО оппозиционера Ильи Яшина* до 12 ноября, сообщил Telegram-канал "Осторожно, новости". Заседание провели в закрытом режиме.

По сообщению авторов канала, причиной закрытия заседания назвали наличие в материалах дела медицинской тайны. Как выяснилось, речь шла о справке о состоянии здоровья Яшина*. Сам политик противился закрытию заседания, однако суд не согласился с его позицией.

После завершения заседания в Telegram-канале политика появился пост, в котором Яшин* заявил, что "был и остается свободным человеком". "Я не буду сотрудничать со следствием и выпрашивать себе поблажки. Я заплатил дорогую цену за право говорить то, что считаю нужным. И не собираюсь это право ни на что разменивать", — указал политик.

Против Яшина* возбуждено уголовное дело о распространении фейков про российскую армию (ст. 207.3 УК РФ). В середине августа его перевели в СИЗО "Бутырка", где он и содержится. На этой неделе стало известно о том, что свое поручительство за оппозиционера накануне суда о продлении меры пресечения направил лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук.

*Минюст внёс Илью Яшина в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента


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