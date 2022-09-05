Шевчук направил поручительство за Яшина*

Лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук направил в суд личное поручительство за политика Илью Яшина*, сообщается 5 сентября в Telegram-канале последнего. Это связано с тем, что 12 сентября истекает срок ареста оппозиционера, в связи с чем состоится заседание по вопросу продления ему меры пресечения.

В направленном суду документе Шевчук говорит о том, что ручается за "надлежащее поведение" Яшина* и за его явку по вызову следователя, прокурора и суда. Музыкант отметил, знает арестованного оппозиционера как "честного, порядочного человека, у которого душа болит за Россию и мир во всем мире".

"В Конституции Российской Федерации написано: "Каждому гарантируется свобода мысли и слова". И её никто не отменял!" — резюмировал Шевчук.

Против Ильи Яшина* 12 июля было возбуждено уголовное дело о распространении фейков про российскую армию (ст. 207.3 УК РФ). На следующий день Басманный суд Москвы отправил его в СИЗО до 12 сентября. Как позже рассказал политик, в вину ему ставится то, что, рассказывая о событиях в украинской Буче, он привел позицию Минобороны относительно произошедшего, но не солидаризировался с ней. В середине августа стало известно, что Яшина* перевели в СИЗО "Бутырка".

Отметим, что сам Шевчук в середине августа был оштрафован на 50 тысяч рублей Советским райсудом Уфы по делу о дискредитации армии. Позже он обжаловал соответствующее решение, а спустя несколько дней стало известно, что Верховный суд Башкирии рассмотрит апелляцию 3 октября.

*Минюст внёс Илью Яшина в реестр физических лиц, выполняющих функцию иноагента