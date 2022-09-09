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Новости 14:47

Росфинмониторинг исключил блогера Хованского из перечня экстремистов и террористов

фото ЗакС политика Росфинмониторинг исключил блогера Хованского из перечня экстремистов и террористов

Блогер Юрий Хованский исключен из списка экстремистов и террористов, сообщило 9 сентября РИА "Новости" со ссылкой на сайт Росфинмониторинга. Информация об исключении блогера из перечня находится в соответствующем разделе на портале ведомства.

"Перечень террористов и экстремистов (исключенные). Физические лица: Хованский Юрий Михайлович*, 19.01.1990 г.р. , город Никольск Пензенской области", — говорится на сайте Росфинмониторинга. Кроме Хованского, в списке присутствует лишь еще один человек, это житель Приморского края Василий Резниченко.

Против Хованского было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК) из-за сочиненной им песни о теракте в театральном центре на Дубровке в Москве, состоявшемся в 2002 году. До суда дело дошло в июле 2022 года, спустя неделю адвокаты ходатайствовали в суде о его прекращении в связи с истечением сроков давности. В конце июля Второй Западный окружной военный суд Петербурга на выездном заседании постановил прекратить дело.


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