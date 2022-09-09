47news: На выборах в Ленобласти стало на восемь кандидатов меньше

В двух населенных пунктах Ленинградской области сократилось количество кандидатов на выборах в местные советы депутатов, сообщил 9 сентября портал 47news. По данным издания, речь идет о Кузьмоловском городском поселении во Всеволожском районе и о поселке имени Тельмана в Тосненском районе.

В первом с выборов оказались сняты пять кандидатов от партии "Новые люди" — Наталья Данилова, Александр Жуков, Никита Паршаков, Сергей Семенов и Андрей Чернов. Причиной этого послужили неправильно оформленные документы, поданные на регистрацию, объяснило издание.

Что касается поселка имени Тельмана, то здесь с выборов по собственному желанию снялись трое самовыдвиженцев. Согласно данным 47news, отказались от борьбы за мандаты двое действующих депутатов (Игорь Егоров и Денис Фокин), а вместе с ними директор местной школы Юлия Кузнецова.

Сегодня же суд в Петербурге отправил под домашний арест бывшего врио главы администрации Свердловского городского поселения Андрея Шорникова по делу о взятке.