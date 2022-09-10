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Выборы - 2022

Новости 9:05

В Ленобласти открылись избирательные участки

фото ЗакС политика В Ленобласти открылись избирательные участки

Утром 10 сентября в Ленинградской области начали работу избирательные участки: в течение двух ближайших дней на них можно проголосовать за кандидатов в муниципальные депутаты шестнадцати округов. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, эти муниципалитеты сосредоточены в девяти районах: Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Кировском, Ломоносовском, Приозерском, Тосненском и в Сосновом Бору.

Всего борьба на довыборах ведется за 64 мандата. Голосование охватило 45 участков, на каждом из которых будет осуществляться непрерывное видеонаблюдение.

Накануне стало известно о том, что с выборов в Кузьмоловском городском поселении сняли пятерых кандидатов от "Новых людей" под предлогом некорректно оформленных документов. В свою очередь, в поселке имени Тельмана перестали претендовать на депутатские мандаты трое самовыдвиженцев.


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